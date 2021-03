Votuporanguense apresenta novos uniformes para a temporada 2021

Pantera Alvinegra estreia na Série A3, às 10h neste sábado (6), diante do Rio Preto, fora de casa.

O Clube Atlético Votuporanguense apresentou os novos uniformes para a temporada 2021. Com as novas camisas, a Pantera Alvinegra disputará neste ano a Série A3 do Campeonato Paulista, em uma caminhada em busca do acesso, que já começa neste sábado (6), às 10h, diante do Rio Preto, no Estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto/SP.

Os novos uniformes, produzidos por uma das patrocinadoras do time, a empresa Poly Sport, foram apresentados na manhã desta quinta-feira (4). Em duas versões, mantém a tradição do preto e branco e sua estreia está prevista para acontecer logo no início do Paulistão A3.

O tradicional manto da Pantera Alvinegra traz estampadas as marcas parceiras, como: HSA, Converd, Siamar, Bet Certo, Guaraná Poty, Café Terra Nobre, Physicus e Grupo Garfus. Para quem planeja comprar os novos uniformes do CAV, as vendas são exclusivas da loja Poly Sport. Camisa do P ao GG custa R$ 109,90; já a camisa tamanho Extra – R$ 119,90. Loja fica na Rua Amazonas, no Centro da cidade.

Estreia na Série A3

Faltando dois dias para a estreia na competição, o CAV segue afinando os detalhes, na segunda-feira (1º), um dos atletas testou positivo para Covid-19, mas está isolado, assintomático e passa bem.

Ainda nesta quinta-feira, o técnico Rogério Corrêa, falou na sala de imprensa da Arena Plínio Marin, sobre a pré-temporada de quase dois meses: “A avaliação é positiva, até pelo fato de que trabalhamos incessantemente nesse período. E agora, com o campeonato começa com uma sequência de jogos de sábado e quarta, e com isso vamos ter pouco tempo de trabalho. Então, foram muito importantes essas 7 semanas de trabalho, os amistosos, para chegar preparados não só para a estreia, mas também para o campeonato”.

Já sobre o jogo contra o Rio Preto, o comandante pontuou: “Clássico é sempre complicado, principalmente em estreia, mas esperamos fazer um bom jogo. Trabalhamos bastante para chegar firme nessa estreia e buscar o resultado positivo”.

Elenco atual do Votuporanguense: