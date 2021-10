Votuporanguense  aposta na carreira de ‘Agroinfluencer’

“Continuo com meu trabalho no mundo político, com a mesma função que já exerço há anos em Brasília, mas decidi também abraçar essa minha paixão pelo campo e pelo country. Sempre trabalhei com a produção de conteúdo para mídias sociais no mundo político e agora farei também para o mundo agro.“ (Heuler Trento)

(Informe Publicitário)

De Votuporanga, para o mundo country

Heuler em sua pagina dá ênfase às festas de peões regionais e as mais importantes do país que estão voltando com tudo em 2021

Heuler Trento é cientista político e atua no Legislativo em Brasília, mas agora resolveu se dedicar em outra paixão: o mundo country.

O campo esta conectado as novidades tecnológicas e por meio das as mídias sociais. Heuler aproveita a tendência e sua forte ligação com o setor do agronegócio para gerar conteúdo com sua nova carreira de ‘Agroinfluencer’

Por meio das mídias sociais, em especial pelo Instagram @heullertrento, Heuler apresenta diariamente informações, tendências, dicas e novidades do agronegócio e também da área country. Em sua pagina eletrônica, intitulada “menino do campo” gera conteúdo de tudo que esta acontecendo na área, , pós-pandemia.

Estudos indicam que criadores de conteúdo, como é o caso de Heuller Trento, já são a segunda fonte para tomada de decisão e só ficam atrás de parentes e amigos quando o consumidor está em busca por um produto ou serviço. Além de ajudar produtores rurais, esse tipo de serviço vem chamando a atenção da indústria do agronegócio.

Heuler Trento com a esposa Erika a filha Bianca Letícia e o filho Pedro Lucca

Trento em meio aos amigos do mundo agro

Paixão pelo mundo country