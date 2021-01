Votuporanguense anuncia retorno do meia Ricardinho 

Jogador esteve presente na campanha do rebaixamento na Série A2 e retorna ao clube para integrar o elenco do técnico Rogério Corrêa na busca pelo acesso.

O experiente meia Ricardinho foi apresentado oficialmente pelo Clube Atlético Votuporanguense nesta terça-feira (12). O atleta de 35 anos, que é nascido em Votuporanga/SP, integrará o elenco que terá o comando do técnico Rogério Corrêa para a disputa da Série A3 do Campeonato Paulista.

Ricardinho registra passagens por Marília, Joinville, Noroeste, Criciúma, Figueirense, Ceara, Mirassol e Barra-SC, time que defendeu no segundo semestre de 2020.

De volta ao CAV, o meia comentou: “Cada campeonato que se inicia merece todo respeito e dedicação. A Série A3 é a nossa Copa do Mundo. Sabemos que temos que lutar pelo acesso, mas vamos dar um passo de cada vez. Vamos buscar primeiro uma classificação e lá na frente alcançar os nossos objetivos”.

A Pantera Alvinegra inicia a pré-temporada no dia 18 de janeiro. A Série A3 tem previsão de começar no dia 7 de março. A estreia do CAV será contra o Rio Preto, no Estádio Rio Pretão.