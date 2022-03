Votuporanguense anuncia retorno do atacante João Marcos 

Jogador que fez parte da ‘seleção’ do Paulistão A3 na última temporada, estava emprestado para o Pouso Alegre-MG, e retorna as vésperas do duelo que vale a classificação à segunda fase do estadual.

Em uma ‘semana cheia’ para treinos, antes do duelo que vale a classificação à segunda fase do Campeonato Paulista da Série A3, contra o Rio Preto, o Clube Atlético Votuporanguense confirmou nesta quarta-feira (23.mar) o retorno do atacante João Marcos.

E o momento não poderia ser melhor, já que o técnico Rodrigo Cabral pensa em peças que substituam o lateral-esquerdo Anderson Santos e o atacante Erick Salles, que suspensos, não poderão ser relacionados para o confronto.

Já ‘íntimo’ do torcedor alvinegro, essa é a quinta passagem do jogador pelo CAV, onde fez ao todo 69 jogos e 10 gols. Aos 25 anos, João Marcos tem passagens por Olímpia, XV de Piracicaba, Comercial, Santa Cruz e ABC até chegar ao Pouso Algre-MG nesta temporada. Pelo clube mineiro, disputou nove partidas no estadual e marcou um gol.

No geral, a Pantera Alvinegra segue afiando as garras na Arena Plínio Marin, palco do duelo das 15h, no próximo sábado (26.mar), pela última rodada da primeira fase da competição. Com 19 pontos, o Votuporanguense é o oitavo colocado da Série A3, dentro do grupo de classificados para a próxima fase e dependendo apenas de si para garantir a classificação.