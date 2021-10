Votuporanguense anuncia chegada de Daniel e Luiz Fernando

O volante e o meio-campista desembarcaram do Mirassol na Pantera Alvinegra para a continuação da Copa Paulista. CAV volta a campo na terça-feira (5), às 15h, novamente contra o Botafogo-SP, desta vez no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto/SP.

O Clube Atlético Votuporanguense anunciou a chegada de mais dois reforços para o elenco do técnico Thiago Oliveira, visando a continuação da Copa Paulista. O primeiro é o volante Daniel, de 25 anos, que chega por empréstimo até o final da competição, estava no Mirassol e já tem passagem pelo clube alvinegro, inclusive, sendo campeão pela Pantera Alvinegra na edição 2018 do torneio.

Revelado na base do Palmeiras, Daniel passou por Bragantino, Rio Claro e Ferroviária, além do próprio CAV, antes de chegar ao Mirassol. Desde 2020 no Leão, o meio-campista disputou 50 jogos (28 deles nesta temporada) e marcou um gol, tendo feito parte da campanha do título da Série D com a equipe.

Em sua volta, o volante comentou: “A expectativa é muito boa, temos um elenco qualificado e passo a passo vamos em busca dos objetivos”, concluiu Daniel.

Ainda para reforçar o Votuporanguense, vice-líder do Grupo 1 da Copa Paulista com seis pontos, que vem de derrota para o Botafogo-SP na última rodada na Arena Plínio Marin, e que volta a campo na terça-feira (5), às 15h, novamente contra o Botafogo-SP, desta vez no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto/SP, pela quarta rodada da competição, a diretor alvinegra anunciou a chegada por empréstimo do meio-campista Luiz Fernando.

Jogador de 27 anos, natural de Marabá/PA, também estava disputando o Brasileirão Série C pelo Mirassol, com passagens pelo Athletico-PR, Guarani, Criciúma e América-RN. Ao ser apresentado no Votuporanguense, Luiz Fernando comentou: “Expectativa muito grande em poder vestir a camisa do CAV e fazer uma grande Copa Paulista”.

Retorno da torcida aos estádios – liberação do governo estadual

O governo de São Paulo anunciou no último dia 23 o retorno do público aos estádios. A liberação acontecerá a partir do dia 4 de outubro com 30% da capacidade.

O governador João Doria também anunciou que a partir de 15 de outubro, os estádios paulistas poderão receber 50% da ocupação. No dia 1º de novembro, esse número sobe para 100%. Contudo, a liberação ocorre mediante o cumprimento de todas as normas sanitárias previstas pelo governo estadual.

Confira o calendário: