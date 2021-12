Votuporanguense anuncia a contratação do lateral-direito Bruno Moura 

Jogador de 29 anos é o 15º nome do CAV para a próxima temporada; defensor foi campeão da A3 do Paulista com o Linense em 2021.

O Clube Atlético Votuporanguense anunciou a contratação do lateral-direito Bruno Moura para a disputa da Série A3 do Campeonato Paulista de 2022. O jogador é 15º nome do CAV para a próxima temporada.

O defensor de 29 anos foi revelado pelo Angra dos Reis-RJ e tem passagens por Gama-DF, Duque de Caxias, Cuiabá, Sampaio Correia e São Bento, entre outros. Em 2021, o jogador foi campeão da Série A3 com o Linense.

Bruno Moura estava no Bagé-RS, onde disputou a segunda divisão do Campeonato Gaúcho e em dez jogos marcou um gol.

A Pantera Alvinegra se reapresentou na última segunda-feira de olho na disputa do terceiro nível do estadual no ano que vem, competição na qual o técnico Thiago Oliveira contará com uma boa base da equipe que disputou a Copa Paulista nesta temporada.

O Votuporanguense estreia na Série A3 do Paulista no dia 30 de janeiro, contra o Bandeirante, no Estádio Pedro Marin Berbel, em Birigui/SP. O primeiro jogo do CAV em casa será na rodada seguinte, no dia 2 de fevereiro, contra a Matonense.

Confira o atual elenco do Votuporanguense: