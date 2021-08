Votuporanguense anuncia a contratação do goleiro Angelo, ex-Botafogo-SP 

Jogador de 21 anos é o oitavo reforço do CAV para a sequência da temporada.

Nesta segunda-feira (2), o Clube Atlético Votuporanguense anunciou a chegada de seu oitavo reforço para a disputada da Copa Paulista, segundo compromisso da Pantera Alvinegra em 2021, o goleiro Angelo, que defendia o Botafogo-SP.

Natural de Brasília/DF, Angelo Bedendo, de 21 anos, tem passagens ainda por clubes como o Chievo Verona (Itália) e Ferroviária.

Eliminado na semifinal da última Série A3, à época, sob comando do técnico Rogério Corrêa; o CAV segue em preparação para a Copa Paulista, agora, treinada por Thiago Oliveira. A Pantera Alvinegra integra o Grupo 1 da competição ao lado do ex-clube do Angelo, o Botafogo-SP, Velo Clube e Comercial.

Até o momento, o CAV apresentou oito reforços para a disputa da Copa Paulista:

Denison , goleiro, 25 anos – ex-Juventus

Angelo , goleiro, 21 anos – ex-Botafogo-SP

André Baumer , zagueiro, 24 anos – ex-Retrô-PE

Felipe Saturnino , lateral-esquerdo, 25 anos – ex-Brasil de Pelotas

Alan Lopes , volante, 26 anos – ex-São José-SP

Rafael Sayão , meia, 29 anos – ex-Bandeirante-SP

Marcus Vinicius , atacante, 21 anos – ex-Macaé

Marlon , atacante, 24 anos – ex-Hercílio Luz

Além dos reforços apresentados, o Votuporanguense renovou contrato com alguns dos jogadores que disputaram a Série A3 deste ano pelo clube, casos do goleiro Talles, do zagueiro Paulo Henrique, dos laterais Léo Cunha e Félix Jorge e do meia Ricardinho.

O CAV estreia na Copa Paulista no dia 14 de setembro, diante do Comercial, às 15h, em Ribeirão Preto. O primeiro jogo em casa será no dia 21 de setembro, contra o Velo Clube.