Votuporanguense anuncia a contratação do atacante Lucas Mineiro

Atleta de 21 anos, chega do Rio Branco-SP, como 15º reforço para disputa da Série A3 do Paulistão.

O Clube Atlético Votuporanguense anunciou a contratação do atacante Lucas Mineiro, de 21 anos. Jogador que estava no Rio Branco-SP e tem passagens por Inter de Limeira, Mirassol, Independente de Limeira e Atlético Mineiro é mais um reforço para a disputa da Série A3 do Campeonato Paulista.

Na Arena Plínio Marin, o atacante contou sobre a expectativa na Pantera Alvinegra: “Estou muito feliz por vestir a camisa desse importante clube. Vamos dá o nosso melhor nessa Série A3. Eu vim aqui querendo, então a expectativa é a melhor possível”.

Lucas Mineiro já está à disposição do técnico Rogério Corrêa. Na segunda-feira, o CAV anunciou que realizará dois jogos-treinos, contra o Novorizontino no próximo sábado (13) e o Monte Azul na quarta-feira (17). Ambas as partidas serão fora de casa.

O Votuporanguense está em pré-temporada para a disputa da Série A3, que tem previsão de início em 7 de março. A estreia do CAV será contra o Rio Preto, fora de casa.

Confira o elenco atual do Votuporanguense: