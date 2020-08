Votuporanguense acerta com sexto reforço para a retomada da Série A2

O Votuporanguense está trabalhando para definir o elenco visando a retomada do Campeonato Paulista da Série A2. Após cinco reforços e a permanência de 10 atletas, o CAV acertou o retorno do zagueiro Caio César, que passou pelo clube em 2014 e terá a responsabilidade de substituir Lucão.

Após sair do Votuporanguense na primeira passagem, Caio César atuou por ASA, ABC e Boa Esporte-MG, onde disputou 11 jogos do Campeonato Mineiro deste ano. O zagueiro estava praticamente acertado com o Marília para a disputa da Série A3, mas não houve um acordo em relação aos salários.

Caio César se junta aos zagueiros Fagner e Luiz Eduardo, os volantes Willyan e o Jordã, além do atacante Joãozinho, atletas que também reforçam o CAV na luta contra o descenso. O clube ainda trocou o comando técnico. Júnior Rocha deixou o cargo para a chegada do ex-goleiro Júlio Sérgio.

Entre os remanescentes das primeiras 12 rodadas da A2, estão o goleiro Edson Kölln, o lateral-direito Danilo Belão, os zagueiros Júnior Goiano e Mateus Buiate, o lateral-esquerdo Cesinha, os meio-campistas Ricardinho e Diogo Sodré, e os atacantes Alvinho, João Marcos e Tom.

Mesmo estando apenas um ponto do Red Bull Brasil, primeiro clube fora da zona de rebaixamento, o Votuporanguense não vai ter vida fácil para fugir da queda para a A3, já que irá enfrentar nos três jogos restantes times que estão brigando na parte de cima da tabela. Os próximos adversário do CAV serão XV de Piracicaba (fora), São Caetano (casa) e Portuguesa Santista (fora), nesta ordem. (Escanteio SP)