Votuporanga volta a realizar Encontro de Companhias de Reis neste domingo 

Evento é uma promoção do Centro de Folclore e Cultura, realizado pela Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo.

Neste domingo (21.mai), Votuporanga volta a sediar a tradicional Folia de Reis, festa popular que celebra o nascimento de Jesus. O 36º Encontro Interestadual de Companhias de Santos Reis reunirá diversos grupos a partir das 8h, na Capela dos Santos Reis, na Vila Paes. A última edição do Encontro foi em 2020. O evento é uma promoção do Centro de Folclore e Cultura, realizado pela Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo, com apoio do CMPC (Conselho Municipal de Políticas Culturais) e COMTUR (Conselho Municipal de Turismo).

Nesta edição, representarão Votuporanga as Companhias Garça Branca, Companhia do Divino Espírito Santo e Companhia de São Gonçalo. O Coral de Violas “A voz do sertão” fará a abertura do evento.

Dentro das celebrações acontecem procissão, romaria, danças e o uso de fantasias e trajes especiais, que representam os personagens tradicionais do cortejo. As músicas são tocadas com instrumentos típicos da festa, como violão, viola, sanfona, zabumba, pandeiro, caixa e reco-reco.

“A festa é uma tradição religiosa e não podemos deixar morrer esse folclore brasileiro. A caminhada das companhias simboliza a partida dos três reis magos em visita a Jesus”, disse o presidente do Centro de Folclore e Cultura, Natal Rosa.

“É uma alegria resgatarmos o tradicional Encontro de Companhias de Reis em nossa cidade depois de dois anos sem ser promovido por conta da pandemia, um evento tão bonito e típico da nossa região. Sabemos que é um evento muito aguardado pelos grupos envolvidos e que atrai inúmeros visitantes de outras cidades e estados. Fica o nosso convite para que todos participem, a programação segue durante todo o domingo”, disse a secretária da Cultura e Turismo, Janaina Silva.