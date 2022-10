Votuporanga volta a perder emprego formal em setembro, mostra Caged 

A performance no mês frustrou a expectativa, já que em agosto o município interrompeu uma série de quatro meses no negativo. O Brasil abriu 278.085 vagas de trabalho com carteira assinada em setembro, de acordo com dados divulgados nesta quarta-feira (26.out) pelo Caged (Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Previdência. O resultado, que corresponde ao nono mês seguido com mais contratações do que demissões no mercado formal de trabalho, é fruto de 1.926.572 admissões e de 1.648.487 desligamentos formais realizados no período.

Segundo os dados, em Votuporanga/SP, para o período foram registradas 750 contratações, frente à 798 desligamentos, e um saldo negativo de 48 vagas. O resultado frustrou a expectativa produzida com o resultado do mês de agosto, quando Votuporanga fechou no azul, interrompendo uma série de quatro meses com índices negativos.

No compilado do mês de setembro, o resultado foi puxado para baixo, principalmente, em decorrência do desempenho da Construção que fechou com saldo negativo total de 43 oportunidades de emprego, ao admitir 28 e desligar outras 71 vagas. O setor de Serviços também ficou no vermelho, ao abrir 252 vagas e fechar 268, com saldo negativo de 16. Ainda no negativo, aparece a Agropecuária que gerou 4 novas vagas e fechou 7; já a Indústria que também fechou no vermelho, gerando 212 e fechando 214 oportunidades de trabalho. O único setor a fechar no azul para o período foi o Comércio que abriu 254 vagas, fechou 238 e teve saldo de 16 novas oportunidades.

Empregos no Brasil