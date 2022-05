Votuporanga ultrapassa 8,5 mil casos de dengue no ano 

Município enfrenta epidemia da doença. Cinco pessoas já morreram e outros dois óbitos são investigados.

Votuporanga/SP superou os 8,5 mil casos de dengue este ano. Números atualizados pela Vigilância em Saúde na última sexta-feira (13.mai) mostram que foram registrados 8.598 casos nos primeiros quatro meses de 2022 e outros 23 são investigados.

O município enfrenta uma epidemia da doença. Nos últimos dois meses foram registrados 6.488 casos, sendo 3.394 em março e outros 3.094 em abril. A doença já matou cinco pessoas na cidade, entre as vítimas um menino de 3 anos.

Ainda segundo apurado pelo Diário, a Secretaria da Saúde aguarda o resultado de outros dois óbitos suspeitos por dengue: uma mulher, de 51 anos, com comorbidades, que faleceu em 8 de maio; e um homem, de 57 anos, com comorbidades, que faleceu em 6 de abril.

Os dados da pasta mostram que a maior incidência de casos em Votuporanga é no bairro Pozzobon e no bairro Colinas, na região norte.

A Secretaria da Saúde vem trabalhando com ações preventivas, envolvendo a comunidade, desde o ano passado. Sabendo que a Dengue é uma doença sazonal e cíclica, foram promovidos diversos mutirões aos sábados durante todo o ano; Arrastões de Limpeza contra a Dengue em toda a cidade; no período noturno, também foram feitas nebulização veicular em diversos bairros, em parceria com a Sucen.

As ações seguiram neste ano. A Secretaria da Saúde iniciou um amplo trabalho envolvendo diversas secretarias municipais para eliminar focos e criadouros que servem para proliferação das larvas do inseto por bairros da região. Uma das ações realizadas foi o Cidade Limpa, que percorreu todos os bairros e encerrou no último dia 6.

Além disso, a Secretaria da Saúde passou a utilizar drone para reforçar o trabalho de combate à Dengue desde o início do mês. O equipamento está sendo utilizado nos locais com maior índice de casos suspeitos e positivos, bairros dormitórios onde os agentes de saúde não conseguem visitar e em regiões onde estão concentradas casas para realização de festas, que normalmente possuem piscinas.

Prevenção

Como medidas preventivas, a Vigilância Ambiental orienta a população a manter os cuidados permanentemente em seus domicílios, como deixar os quintais sempre limpos; verificar recipientes como garrafas, pratos de vasos de plantas e sacolas plásticas que podem acumular água; limpar calhas; tampar caixas d’agua e utilizar produtos como detergente e sabão em pó diluídos em água nos ralos internos e externos, para evitar a proliferação do vetor. É igualmente importante lavar os bebedouros dos animais com água, bucha e sabão.

Atendimento

Ao surgimento dos primeiros sintomas, como febre, dor muscular, articular e de cabeça, ao redor dos olhos, enjoo, vômito e perda de apetite e paladar, os munícipes devem procurar a unidade de saúde mais próxima ou unidades de pronto-atendimento imediatamente.

Denúncia

A população pode denunciar terrenos e imóveis com lixo, entulhos e outros, por meio dos telefones (17) 3406-3175 ou 0800-770-9786. Não é necessário se identificar, apenas informar endereço completo do local.