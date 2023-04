Votuporanga ultrapassa 350 casos de dengue no ano 

A Secretaria Estadual de Saúde emitiu um alerta para o risco de uma nova epidemia, mas números ainda estão controlados.

Votuporanga/SP ultrapassou a marca dos 350 casos de dengue em 2023, segundo levantamento do Diário de Votuporanga junto à Secretaria Municipal da Saúde. Segundo a pasta, até esta terça-feira (11.abr), 353 votuporanguenses já contraíram a doença transmitida pelo mosquito Aedes Aegypti, enquanto, ao menos 400 casos seguem sob investigação. Nenhum óbito foi registrado.

A doença, que já é velha conhecida dos votuporanguenses, volta à tona após um alerta da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo para o risco de uma nova epidemia de dengue e com sintomas ainda mais graves.

Outro fator de preocupação é o clima de Votuporanga, quente e com abundância de chuva, como as registradas recentemente, demonstrando que um novo ciclo da doença pode estar próximo. Contudo, até o momento, o número de casos é considerado ‘normal’.

O tema dengue vem sendo citado de forma recorrente na Câmara Municipal, além de que as ações de prevenção, por parte da Prefeitura, foram iniciadas ainda no ano passado.

Procurada, a Prefeitura informou em nota que “o município segue as diretrizes do Ministério da Saúde para o combate ao vetor, o mosquito Aedes aegypti, causador das arboviroses (Dengue, Zika, Chikungunya e Febre Amarela). As ações são compostas por bloqueio de controle de criadouros (atividade em que são visitados imóveis no raio de um caso suspeito notificado, realizando orientação aos moradores e eliminação de focos e criadouros); pulverização com equipamento costal (realizado em casos positivos com exame laboratorial); visitas casa a casa na rotina, onde todos os imóveis devem ser vistoriados a cada 60 dias; visitas quinzenais em pontos estratégicos, que são locais com grande quantidade de criadouros como ferro velho; e visitas mensais a imóveis especiais, com grande fluxo de pessoas, como escolas, igrejas e supermercados. Além disso, também são realizados atendimentos de notificações de casos que precisam de prazo para resolução e atendimentos de denúncias.”

A Prefeitura salientou ainda que “em locais com maior incidência de casos, as ações são intensificadas, realizando mutirões aos sábados, inclusive. Em março, foram realizados três mutirões e em abril serão dois.”

Quais as melhores maneiras de evitar a proliferação do mosquito?

Encha os pratos dos vasos de plantas com areia até a borda;

Troque a água e lave o vaso das plantas aquáticas com escova, água e sabão pelo menos uma vez por semana;

Troque a água dos animais de estimação e lave as vasilhas constantemente;

Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira sempre fechada;

Caixas d’água também devem permanecer fechadas e todos os objetos que acumulam água, como embalagens usadas, devem ser jogados no lixo;

Folhas e tudo o que possa impedir a água de correr pelas calhas também precisam ser removidos;

Garrafas e recipientes que acumulam água devem ser sempre virados para baixo.

Atendimento

Ao surgimento dos primeiros sintomas, como febre, dor muscular, articular e de cabeça, ao redor dos olhos, enjoo, vômito e perda de apetite e paladar, os munícipes devem procurar a unidade de saúde mais próxima ou unidades de pronto-atendimento imediatamente.

Denúncia

A população pode denunciar terrenos e imóveis com lixo, entulhos e outros, por meio dos telefones (17) 3406-3175 ou 0800-770-9786. Não é necessário se identificar, apenas informar endereço completo do local.