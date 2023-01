Votuporanga termina 2022 com 10 mil casos de dengue, diz Secretaria de Saúde 

Quatro moradores morreram por conta da doença. A zona norte apresenta o maior número de casos.

Votuporanga/SP fechou o ano de 2022 com uma parcial de 10.016 casos de dengue, isso porque a Secretaria Municipal da Saúde ainda aguarda aproximadamente 45 resultados de exames. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (6.jan), com exclusividade ao Diário de Votuporanga.

Segundo os dados divulgados pela pasta, quatro moradores morreram por conta da doença. Já o aumento de casos, com referência a 2021 é astronômico, já que naquele ano o município fechou o período com 1.129 casos positivos para dengue.

Ainda segundo a Secretaria da Saúde, os bairros com a maior incidência estão situados na região norte de Votuporanga.

O período é considerado crítico, devido a abundância de chuvas e o represamento de água.

No entanto, a Prefeitura informou em nota que: “O município realiza as ações preconizadas pela Coordenadoria de Controle de Doenças – CCD (antiga SUCEN), como realização de bloqueio de controle de criadouros em casos suspeitos de dengue, através de visitas à imóveis para eliminação de focos e criadouros; Casos positivos com confirmação laboratorial recebem controle químico (nebulização); Além do trabalho de rotina, de visitas a imóveis para eliminação de focos, criadouros e conscientização da população, atendimento de notificações e ouvidorias de infestação de vetores ou imóveis com criadouros. A cada 3 meses realizamos a avaliação de densidade larvária (ADL), onde conseguimos mensurar como está a infestação de Aedes aegypti no município, a ADL está sendo realizada e em fevereiro recebemos o resultado.”

Prevenção

Como medidas preventivas, a Vigilância Ambiental orienta a população a manter os cuidados permanentemente em seus domicílios, como deixar os quintais sempre limpos; verificar recipientes como garrafas, pratos de vasos de plantas e sacolas plásticas que podem acumular água; limpar calhas; tampar caixas d’agua e utilizar produtos como detergente e sabão em pó diluídos em água nos ralos internos e externos, para evitar a proliferação do vetor. É igualmente importante lavar os bebedouros dos animais com água, bucha e sabão.

Atendimento

Ao surgimento dos primeiros sintomas, como febre, dor muscular, articular e de cabeça, ao redor dos olhos, enjoo, vômito e perda de apetite e paladar, os munícipes devem procurar a unidade de saúde mais próxima ou unidades de pronto-atendimento imediatamente.

Denúncia

A população pode denunciar terrenos e imóveis com lixo, entulhos e outros, por meio dos telefones (17) 3406-3175 ou 0800-770-9786. Não é necessário se identificar, apenas informar endereço completo do local.