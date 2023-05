Votuporanga terá semana de frio pela manhã e calor à tarde, diz previsão do tempo 

A média da semana será de temperatura mínima de 12ºC e máxima de 30ºC.

A semana será de tempo firme, com amplitude térmica grande, na região Sudeste, de acordo com a meteorologista da Climatempo, Maria Clara Sassaki. Por isso, em Votuporanga/SP, as temperaturas serão mais baixas pela manhã, com calor à tarde.

Os termômetros devem seguir muito próximos do que foi registado na última semana, quando a chegada de uma frente fria, vinda do Sul do país, mudou as condições climáticas na região noroeste paulista.

Após um verão chuvoso, Votuporanga enfrenta um outono mais ameno, com diminuição das chuvas, sendo que algumas das principais características dessa estação são a redução gradual das temperaturas, bem como a diminuição do tempo de luz diária. A estação, de transição entre o verão e o inverno, vai até o dia 21 de junho às 11h58.

De acordo com o Climatempo, não há previsão de chuva para Votuporanga nos próximos 15 dias.

Previsão do tempo na cidade de Votuporanga, segundo a Climatempo: