Votuporanga terá Polo de Empregabilidade Inclusiva 

Secretaria de Direitos Humanos será responsável em promover o desenvolvimento e inclusão das pessoas com deficiência; inscrições já estão abertas.

A Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de Votuporanga informa que estão abertas as inscrições para o PEI (Polo de Empregabilidade Inclusiva), programa que tem como objetivo promover a inclusão, permanência e desenvolvimento profissional de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.

O secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira, contou que neste ano esteve com a secretária estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Aracélia Costa, em São Paulo, juntamente com a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, e o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Eloi Novaes Marques, conhecendo o PEI. Ele apresentou a ideia ao prefeito Jorge Seba, que não mediu esforços em apoiar a implantação.

Emerson falou que o Setor da Pessoa com Deficiência fará as inscrições dos interessados para estimular a inclusão social no mercado de trabalho. “Muitas pessoas ainda possuem preconceito de que os deficientes não podem trabalhar devido as suas limitações. Queremos despertar a potencialidade de talentos neste público, pois são capazes de contribuir muito para a vida em sociedade”.

O presidente do Conselho, Eloi Novaes Marques, analisa que os deficientes ainda não são tratados da maneira como deveriam ser. “As pessoas infringem as leis de benefício dos deficientes, como vagas de estacionamento, filas preferenciais e muitas outras. Queremos despertar a tolerância, auxiliar a convivência em sociedade, proporcionar experiências e a empatia nas pessoas a olharem com carinho para os deficientes físicos”, disse.

Após a inscrição no setor da Secretaria de Direitos Humanos, a equipe multidisciplinar fará o mapeamento das funcionalidades. Em seguida, os inscritos passarão por qualificação técnica e empreendedora. O próximo passo é a inclusão profissional e emprego apoiado por meio de parcerias com empresas de Votuporanga cumprindo a lei de cotas.

Como participar

Para participar do PEI, é necessário que a pessoa com deficiência tenha mais de 18 anos, apresente documentos pessoais, comprovante de endereço e laudo constando CID (Classificação Internacional de Doenças).

As inscrições podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h, na Secretaria de Direitos Humanos, que fica na Rua São Paulo, nº 3771. O telefone para mais informações é o (17) 3422-2770.