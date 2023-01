Votuporanga terá novo Senac em terreno com 8 mil m² 

Prefeitura doou o terreno e instituição será construída na Avenida Prefeito Mário Pozzobon, próximo da Arena Plínio Marin e Cidade Universitária Unifev.

A Prefeitura de Votuporanga/SP anunciou no final da tarde desta quinta-feira (12.jan), em evento realizado no auditório da sede do Senac, que município intermediou uma nova área para a instituição, garantindo mais espaço, já que sairá dos atuais 2.3 mil metros quadrados (m²) para 8 mil metros quadrados (m²).

O anúncio contou com uma mesa de autoridades composta pelo prefeito Jorge Seba (PSDB), acompanhado por Rose Seba, primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga; presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Carlão Pignatari (PSDB); presidente da Câmara Municipal de Votuporanga, Daniel David (MDB); presidente do Sincomércio (Sindicato do Comércio de Votuporanga), João Herrera; o provedor da Santa Casa, Roberto Biazi; anfitrionados pela gerente do Senac Votuporanga, Eliane Godoi.

Na plateia, lideranças políticas, do comércio, como representantes da Associação Comercial de Votuporanga e Lia Marques, presidente dos Sincomerciários de Votuporanga; o ex-prefeito e atual presidente do Sindicato Rural de Votuporanga, Pedro Stefanelli; e da área educacional, como o diretor-presidente da FEV, Douglas Gianotti, e o reitor Osvaldo Gastaldon; dentre outros.

De acordo com Jorge Seba, o novo Senac Votuporanga será construído em um terreno na Avenida Prefeito Mário Pozzobon, próximo da Arena Plínio Marin e Cidade Universitária da Unifev, na zona norte da cidade. Na presença de Daniel David, o prefeito pediu aquiescência na iniciativa e disse que enviará a documentação à Câmara em breve.

Jorge Seba explicou também que quando a instituição mudar para o novo prédio, as antigas instalações serão devolvidas à Prefeitura: “E assim tivermos o prédio, vamos ambientar e será uma nova escola para Votuporanga”, detalhou.

Por sua vez, o presidente da Assembleia Estadual, que é ex-prefeito de Votuporanga, relembrou com brevidade a trajetória de implantação do Senac no município e pontuou: “Estou muito feliz em estar aqui. Nada melhor para você melhorar uma região, uma cidade, do que fazer investimento no ensino. No ensino municipal, no ensino profissionalizante. E isso tudo faz com que eu tenha orgulho de dizer que sou votuporanguense, que eu moro aqui. E eu tenho certeza Eliane, que essa é uma grande conquista que ficará marcada na história.”