Votuporanga terá ato pró-voto impresso neste domingo  

Grupo Direita Votuporanga aderiu ao movimento nacional; evento que acontece na Praça São Bento, às 16h, contará com adesivaço.

Uma manifestação em defesa do voto impresso organizada pelo grupo Direita Votuporanga, apoiadores de Jair Bolsonaro (sem partido), deve ocorrer às 16h deste domingo (1º), na Praça São Bento, em Votuporanga/SP.

A adesão ao movimento nacional e principais manifestações que antecedem ao ato ocorrem pelas redes sociais e no município está previsto ainda um adesivaço.

Os atos deste domingo em defesa da adoção do voto impresso, em tese auditável, são convocados por movimentos conservadores que dão suporte a Bolsonaro e por parlamentares da base de apoio do governo, com o endosso dos filhos do presidente, entre eles o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP).

Estão previstas manifestações nas principais capitais e em cidades grandes e médias de vários estados. Em São Paulo, a concentração será na Avenida Paulista, às 14h. O protesto no Rio de Janeiro está marcado para às 10h, em Copacabana, e em Brasília será às 9h, no Museu da República.

Após três anos denunciando supostas fraudes nas eleições brasileiras, Jair Bolsonaro realizou uma transmissão ao vivo nas redes sociais nesta quinta para apresentar o que ele chamava de provas das suas alegações, mas só exibiu teorias que circulam há anos na internet e que já foram desmentidas. Durante o evento, Bolsonaro comentou que “não tem como se comprovar que as eleições não foram ou foram fraudadas”.

Apesar de terem sido tratadas com descrédito pela maior parte dos universos político e jurídico, as declarações do presidente serviram para insuflar a mobilização de seus simpatizantes mais fiéis, que ecoam suposições de manipulação e antecipam o roteiro de uma revolta caso ele perca as eleições presidenciais.

Presidente da República e pré-candidato para 2022, Bolsonaro está, segundo pesquisa divulgada pela Folha de S.Paulo, em seu pior momento de popularidade – sendo reprovado por 51% dos brasileiros, o maior índice desde que assumiu o Planalto, segundo o Datafolha, e vê o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) liderando com vantagem as

pesquisas de intenção de voto.