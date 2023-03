Votuporanga terá agenda esportiva movimentada neste fim de semana

Torneio de Natação e Corrida Run Avoa movimentarão a cidade neste sábado e domingo.

Mais um fim de semana será movimentado pela agenda esportiva em Votuporanga. Neste sábado (18.mar), o Parque Aquático “Saverio Maranho” receberá o Torneio Regional de Natação da 4ª Região da Federação Aquática Paulista (FAP), com mais de 170 atletas de várias cidades; e, no domingo (19), o Parque da Cultura será o ponto de largada e chegada da 8ª edição da corrida Run AVOA (Associação Votuporanguense de Atletismo), com 330 participantes.

O Torneio de Natação é uma realização da FAP em parceria com a Prefeitura. Os eventos contam com apoio da Secretaria de Esportes e Lazer, e instituições parceiras.

Torneio de Natação

O torneio de natação terá abertura às 8h30, com início das provas às 8h45. A delegação votuporanguense promete muitas medalhas já que terá maior número de participantes, com 48 atletas em diversas categorias. Também competirão nadadores de Campo Grande/MS, Presidente Prudente, Araçatuba, Andradina, Catanduva e Rio Preto.

As provas seguem durante todo o dia, com pausa para almoço das 12h às 14h, e término previsto para 17h30. O evento conta com parceria da Unifev, que cederá piscina para aquecimento e soltura dos competidores.

8ª Corrida Run AVOA

No domingo (19), a largada da Corrida Run AVOA será às 8 horas no Parque da Cultura, com percurso pelas Avenidas Pansani, Vale do Sol e outras ruas nas proximidades. Foram inscritos 330 participantes que poderão retirar o kit atleta no dia anterior à prova, das 15h às 18h, no Parque da Cultura, em frente ao Pardock Crossfit.

Serão premiados os cinco melhores colocados em cada categoria. A previsão é que a cerimônia de premiação seja realizada por volta das 9h45. O evento é realizado em parceria com a Associação Votuporanguense de Atletismo.