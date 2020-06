Votuporanga tem recorde de casos de coronavírus em um dia

Município tem atualmente 354 casos positivos. De acordo com a Secretaria de Saúde, houve aumento na procura por unidades de saúde de pessoas com síndrome gripal e, com isso, cresceu o número de testes, inclusive por laboratórios particulares.

Da Redação

Votuporanga (SP) teve um recorde de números de casos de coronavírus em 24 horas ao ter 30 infectados nesta quarta-feira (24). Segundo a Secretaria de Saúde da cidade, a média de casos por dia é de 15 e o aumento preocupa.

O município tem atualmente 354 casos positivos. De acordo com a secretaria, houve um aumento na procura por unidades de saúde de pessoas com síndrome gripal e, com isso, cresceu o número de testes, inclusive por laboratórios particulares.

Votuporanga (SP) tem 10 mortes por coronavírus, número estabilizado desde sábado (20), quando houve a última morte. A cidade tem 221 pacientes curados.

A ocupação de leitos na Santa Casa também preocupa. Atualmente 80% dos leitos estão ocupados. Dos 10 disponíveis, oito estão ocupados.

Na última semana quatro novos respiradores foram entregues para a cidade pelo governo do Estado. A Santa Casa disse que estão preparando a ala e contratando profissionais para ampliar para 14 vagas na UTI, mas não deram data.