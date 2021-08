Votuporanga tem 348 acidentes com escorpiões neste ano 

Número de ocorrências já se aproxima dos 389 registrados em 2020. A Prefeitura, por meio de equipes da Vigilância, realiza visitas de orientação e a busca ativa noturna em casos de picada ou em locais com infestação por escorpiões.

