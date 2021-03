Votuporanga suspende cultos religiosos, campeonatos esportivos e take-away no comércio

Estabelecimentos comerciais de produtos e serviços não essenciais poderão vender através de transação comercial por meio de aplicativos, internet, telefone ou outros instrumentos similares por meio de serviço de entrega (delivery) ou “drive-thru”, no período das 6h às 2h. Medidas entraram em vigor hoje (17) e devem permanecer até 30 de março.

A Prefeitura de Votuporanga/SP publicou um decreto no final da tarde desta terça-feira (16), determinando regras ainda mais rígidas de funcionamento da fase vermelha da quarentena contra a Covid-19. As medidas passaram a valer a partir desta quarta-feira (17) e devem permanecer até o dia 30 de março.

A gestão de Jorge Seba (PSDB) suspendeu a liberação para realização de cultos, missas e outras atividades religiosas coletivas, além de todos os eventos esportivos, como jogos de futebol, além da manutenção do toque de recolher das 20h às 5h.

Ainda no texto que institui medidas emergenciais, de caráter temporário e excepcional, constam a vedação de atendimento presencial ao público, inclusive mediante retirada (take-away) ou “pegue e leve”, em bares, restaurantes, galerias e estabelecimentos congêneres e comércio varejista de materiais de construção, permitidos tão somente os serviços de entrega (“delivery”) e “drive-thru”.

Decreto proíbe realização de cultos, missas e demais atividades religiosas de caráter coletivo; eventos esportivos de qualquer espécie; reunião, concentração ou permanência de pessoas nos espaços públicos, nos clubes sociais, equipamentos esportivos públicos e privados e parques municipais; funcionamento de restaurantes, bares e áreas comuns dos hotéis, sendo a alimentação permitida apenas no interior dos quartos.

O texto ainda determina que os estabelecimentos comerciais de produtos e serviços não essenciais, somente poderão comercializá-los através de transação comercial por meio de aplicativos, internet, telefone ou outros instrumentos similares por meio de serviço de entrega (delivery) ou “drive-thru”, no período das 6 às 20h.

Alterações levaram em consideração as condições específicas do município e a necessidade de compatibilização das normas locais às medidas estabelecidas no âmbito estadual, diz Prefeitura.

Votuporanga enfrenta um recrudescimento acentuado nos números de casos de coronavírus e óbitos, sendo que pelo menos 20 pessoas morreram por complicações da doença nos últimos 15 dias; até a tarde desta terça-feira, somavam 177 mortes confirmadas para Covid-19 no município.

Outro fator preocupante para os moradores de Votuporanga é que a Santa Casa, referência no enfrentamento a pandemia para o município e outras 16 cidades, está sem leitos de UTI-Covid há pelo menos 17 dias.