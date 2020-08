Votuporanga sobe no ranking Município Verde Azul e conquista 7ª posição

Em nova atualização, cidade sobe de colocação com 93,65 de nota.

Votuporanga subiu na colocação em nova atualização do ranking do Programa Município Verde Azul (PMVA) 2019, da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Governo do Estado de São Paulo. O primeiro resultado havia sido divulgado em março deste ano, porém, após questionamento de alguns itens por parte da Saev Ambiental, uma nova posição foi alcançada.

Nesta atualização, o Município avançou nove colocações desde a posição até então conquistada, ficando em 7º lugar entre 92 cidades certificadas, com 93,65 de nota. Naquela primeira premiação, Votuporanga havia conquistado nota 91,35 e o 16º lugar. Esta é a 10ª vez consecutiva que Votuporanga é classificada no programa.

Dentre as posições alcançadas, 2019 foi o ano em que Votuporanga obteve melhor colocação. Em 2017 o município ficou em 45º lugar e em 2018, 23º. O que demonstra a eficácia das ações de proteção ao meio ambiente pelo atual governo municipal.

Entre os fatores que contribuíram para a nova classificação estão o gerenciamento de resíduos sólidos como a campanha “Abra a Cabeça, reciclar é fácil”, 100% do abastecimento de água e esgoto tratado, obras de micro e macro drenagem na rua Ceará e na Avenida José Silva Melo, como também técnicas de manejo e conservação do solo, o controle e a fiscalização de postos de combustíveis, o incentivo à Educação Ambiental com a inauguração do Centro de Apoio à Educação Ambiental e Ecotudos instalados em três pontos da cidade.

Programa Município Verde Azul

Lançado em 2007 pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, atual Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, o Programa Município Verde Azul (PMVA) tem o inovador propósito de medir e apoiar a eficiência da gestão ambiental com a descentralização e valorização da agenda ambiental nos municípios.

Assim, o principal objetivo do PMVA é estimular e auxiliar as prefeituras paulistas na elaboração e execução de suas políticas públicas estratégicas para o desenvolvimento sustentável do estado de São Paulo.