Votuporanga será palco da gravação de banda internacional 

Evento gratuito ocorre nesta sexta-feira, a partir das 20h, na Concha Acústica; Oásis Ministry, Felipe Ferraz e Renata Marin são as atrações confirmadas.

Pela primeira vez no Brasil, a banda americana Oásis Ministry será a atração principal do evento em alusão ao Dia dia do Evangélico, celebrado no dia 09 de agosto. Parte do calendário municipal de atividades celebrativas pelos 86 de Votuporanga, o evento será realizado na Concha Acústica, no dia 25 de agosto, a partir das 20h.

Realizado pelo Conselho de Pastores Evangélicos de Votuporanga (Copaev); pela cantora e influenciadora Renata Marin; com apoio da Prefeitura de Votuporanga, o evento é gratuito e aberto à comunidade.

Parte de sua tour pelo mundo, a Oásis gravará o show que comporá registros e clipes. A novidade é que a música “Yahweh se manifestará”, fenômeno na internet que já foi traduzida para mais de 56 idiomas, terá a participação mais do que especial da Renata. Ela que foi a ponte para viabilizar a vinda da banda para Votuporanga.

“Eu gravei a canção em (mês aqui) e também produto um clipe que está no YouTube. Devido a repercussão do vídeo, que bateu mais d rum milhão de visualizações, eles entraram em contato comigo para me convidar para gravar com eles e ministrar em nossa cidade”, explicou.

E não para por aí, a grande celebração contará, ainda, com a presença do jovem pianista Felipe Ferraz, que participou da adoração no recente avivamento da Asbury University, e uma mensagem que será ministrada pelo pastor Daniel Ferraz, da Igreja da Garagem, de São Paulo.

Segundo o presidente do Copaev, Ademar Siqueira de Oliveira, as expectativas são grandes. “Desde o início, estamos contemplando portas se abrindo para algo realmente grande ser realizado em nossa cidade. Acreditamos que mais do que um show, marcaremos nossa comunidade local, regional e nossa nação com o despertar de um grande avivamento”, concluiu.