Votuporanga sediará Torneio de Natação neste sábado 

Mais de 200 atletas de seis cidades competirão no Parque Aquático Saverio Maranho, a partir das 8h30.

O Parque Aquático Saverio Maranho da Prefeitura de Votuporanga sediará, neste sábado (21.out), o Torneio Regional Pré-mirim a Sênior da Federação Aquática Paulista (FAP). Na ocasião, participarão mais de 200 atletas, com equipes das cidades de Andradina, Catanduva, Marília, Presidente Prudente, São José do Rio Preto e Votuporanga.

Quando o assunto é natação, Votuporanga tem sido destaque com nadadores que subiram ao pódio em diversas competições em variadas categorias. Neste torneio, participarão 47 atletas representando a cidade, 35 no masculino e 12 no feminino.

O aquecimento dos esportistas locais e visitantes está previsto para ser realizado a partir das 7h e as provas têm início estimado para às 8h30 e término às 18h.

O secretário de Esportes e Lazer, Marcello Stringari, acredita que a equipe de Votuporanga conquiste muitas medalhas, podendo ser, também, campeã na classificação geral. “É importante para o município sediar eventos como este, pois mostra que Votuporanga tem investido cada vez mais em infraestrutura de qualidade. Agradeço ao prefeito Jorge Seba, por sempre manter o olhar voltado às necessidades do esporte, isso possibilita que nossos atletas desempenhem cada vez mais suas atividades com excelência, colocando a cidade em evidência. É uma grande satisfação receber todos esses nadadores. Essas competições viabilizam uma grande troca de experiência entre os atletas participantes”, destaca.