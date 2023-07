Votuporanga sediará 5º Dragon Fight na Concha Acústica 

O evento de artes marciais ocorre no próximo dia 5 de agosto, a partir das 19h, apresentando atletas de elite em 12 combates repletos de emoção e adrenalina.

O Dragon Fight chega a sua 5ª edição em Votuporanga/SP e já tem data para acontecer, será no dia 5 de agosto, a partir das 19h, na Concha Acústica. Para os admiradores de artes marciais, o evento promete um card composto por 12 lutas eletrizantes, divididas entre as modalidades de Muay Thai e MMA, com os melhores atletas do país em ação.

A organização do evento, à cargo do multicampeão Mestre Edivino Lisboa, Faixa Preta 4°dan e Delegado regional da Federação Paulista de Kickboxing, promete combates épicos que acontecerão no octógono do Dragon Fight 5.

Para tanto, contará com lutadores com títulos nacionais e internacionais, como por exemplo: Felipe Stievano Micheletti, um verdadeiro ícone das artes marciais, Campeão Mundial nas renomadas organizações WKN e WAKO, o que reforça sua posição como um dos melhores lutadores do mundo em sua categoria.

Uma megaestrutura com telões e recursos tecnológicos está sendo projetada para oferecer ao público uma experiência única, e de acordo com Edivino, a expectativa é receber 15 mil pessoas.

“Estamos preparando a volta do Dragon Fight em um megaevento, recolocando Votuporanga no circuito dos grandes eventos, principalmente no esporte. Vamos fechar as ruas Amazonas, Alagoas e São Paulo, na região da Concha, colocar diversos telões por todos os lados para oferecer ao público a maior possibilidade de acompanhar tudo de perto, vai ser em altíssimo nível”, explicou Edivino.

A Concha Acústica, tradicional reduto votuporanguense de manifestações culturais e esportivas, já recebeu grandes atrações e eventos renomados, incluindo o Dragon Fight 4.

O evento, que tem realização da Academia Dragon de Votuporanga e apoio da Prefeitura por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, ainda possui cotas de patrocínio em aberto. Espaço é voltado para empresas que queiram não apenas estar associadas a um evento de prestígio, mas também apoiar o desenvolvimento do esporte regional, além de alcançar um público diversificado e engajado.

Para mais informações ligue no (17) 99784-8298 – Edivino Lisboa