Votuporanga sedia Workshop de Turismo para alavancar o setor na região no pós-pandemia 

Secretaria de Estado do Turismo vem realizando eventos em diversas regiões com intuito de fortalecer o setor no período pós-pandemia.

Pensar o turismo como importante atividade econômica e envolver iniciativa pública e privada para alavancar os investimentos turísticos na região noroeste paulista foram alguns dos temas abordados durante o workshop realizado pela Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo em Votuporanga, na manhã desta quinta-feira (9.jun). O evento reuniu municípios que compõem três regiões turísticas: a Maravilhas do Rio Grande, na qual Votuporanga faz parte; Entre Rios, nas proximidades de Santa Fé do Sul; e Águas, Cultura e Negócios, formada por cidades no entorno de Rio Preto e Olímpia.

Durante o evento, o coordenador da Secretaria de Estado, Rodrigo Ramos, apresentou todo o trabalho de fortalecimento no turismo que o Estado vem desenvolvendo desde 2019, abordou os reflexos causados pela pandemia e também a retomada do setor no período pós-pandêmico. “Em 2019, o Turismo no Estado de São Paulo cresceu 5,3% no PIB, enquanto que o Brasil teve um índice de 2,1%. Naquele ano, o Estado gerou 50 mil empregos diretos, sem contar os indiretos, e estávamos em forte expansão. Em 2020, com a pandemia, o setor foi fortemente atingido, acreditamos que tenha sido o mais prejudicado. Perdemos 128 mil empregos diretos e reduzimos quase 20% o nosso PIB. No entanto, em 2021, iniciamos uma recuperação, com um crescimento de 9,3% do PIB e contratação de 60 mil trabalhadores na área que, somados com outros 65 mil empregos criados já nos cinco primeiros meses de 2022, mostra que estamos em recuperação do impacto em termos de geração de emprego causado pela pandemia”.

Para traçar essa retomada, Ramos destacou o “Plano Turismo SP 20-30” como planejamento de Estado para longo prazo como uma espécie de manual para os municípios adequarem às suas realidades locais. “Não é um Plano da Gestão do Governo, é um Plano de Estado, que tem entre seus objetivos, estabelecer metas e mecanismos de controle que sejam capazes de transformar o estado de São Paulo em nova referência nacional e internacional para o turismo”.

Junto com o representante do Governo do Estado, também participou do workshop, o consultor da FIA/USP, Fernando Sousa, que abordou sobre a importância da modernização e implantação da tecnologia a favor do crescimento do Turismo na região. “Sabemos que o engajamento dos empresários da iniciativa privada junto com o setor público farão o turismo crescer cada vez mais na região. A ideia é pensar e implantar estratégias para atrair investidores privados para o turismo na região”.

A secretária da Cultura e Turismo de Votuporanga, Janaína Silva, destacou a importância em receber a formação proporcionada pelo Governo do Estado. “Votuporanga é referência para toda a região em termos de infraestrutura com rede hoteleira e de serviços em gerais. Temos como característica principal o turismo de eventos e de negócios. Ações de fortalecimento e desenvolvimento, como esta, podem nos ajudar a avançar e iniciarmos também outras alternativas de turismo, como o rural, por exemplo.”

O evento foi aberto a todas as pessoas interessadas na área. Além dos gestores e equipes técnicas dos municípios das três regiões turísticas, também participaram, membros do COMTUR (Conselho Municipal de Turismo) de Votuporanga, representados no ato pelo presidente Edison Genari; a vereadora Sueli Friósi; e demais autoridades da região.