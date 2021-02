Votuporanga sedia #ViradaSP Online neste sábado pela plataforma #CulturaEmCasa

Evento transmite apresentações de artistas locais, além de outros reconhecidos nacionalmente como Maria Rita, Alice Marconi, BNegão e os Seletores de Frequência.

Votuporanga sedia, neste sábado (27), o evento #ViradaSP Online das 12h até à 0h, pela plataforma #CulturaEmCasa (culturaemcasa.com.br), em uma iniciativa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, com gestão da Organização Social Amigos da Arte, em parceria com a Prefeitura, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo. Serão 21 atrações, sendo três lives transmitidas ao vivo do Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, e 18 espetáculos locais gravados no Centro de Convenções e outros espaços da cidade, totalizando 13 horas de programação.

Votuporanga foi selecionada a partir de chamada pública realizada por intermédio do programa #JuntosPelaCultura. As atrações da #ViradaSP Online que representarão as manifestações artísticas da cidade como o teatro, a música e dança serão os espetáculos de dança Resiliência com Grupo Almagêmea; o espetáculo teatral MNEMONIA: Um poeta e suas inquietações; apresentação da Camerata Villa-Lobos de Votuporanga; o espetáculo Crônicas de Nelson: A vida com ela é; Contos de Carnaval, com o grupo Abayomi Cia de Teatro; além de uma entrevista com secretária de cultura, Janaína Silva.

Com histórico de luta feminista significante, Votuporanga possui coletivos que expressam a força da mulher tanto na arte quanto na luta pelos direitos e igualdade de gênero. Para destacar a arte e o feminismo, a programação traz um bloco dedicado às mulheres. Como destaque está a apresentação do grupo Coletivo Panapanãs, da performance Pan Poesia, baseada em poemas e fotografias com as artistas Ester Alkimim e Isabela Junqueira e uma entrevista com Terezinha Gonzaga, integrante da Rede Panapanã de Mulheres do Noroeste Paulista.

Já para representar a música, o canto e as escolas de coral do município estão as atrações: Clássicos 50 & 60 com Canevettes Rock’n’roll Band; a Banda Musical “Zequinha de Abreu”; coral Canto Livre e a entrevista com o professor de canto Marcio Zarci.

Por fim, para ilustrar a arte urbana e suas manifestações, estão a apresentação do rapper MAYK, artista em ascensão na cena do rap atual; da ação Brisa Cultural, que envolve intervenções culturais como o grafite, rap, hip hop, todas realizadas por artistas locais, além de entrevistas com personagens como o historiador Diogo Vicentini.

“A pandemia do Coronavírus trouxe diversos desafios em todas as áreas. Na Cultura, passamos a ter possibilidades de mesclar apresentações de artistas locais com artistas de renome nacional em um mesmo evento, como este da Virada SP Online. Isso mostra que em todos os momentos temos oportunidades de nos aprimorarmos e continuar nosso trabalho de maneiras diferentes”, disse a secretária da Cultura e Turismo, Janaína Silva.

Artistas nacionais

Ao vivo, do Teatro Sérgio Cardoso em São Paulo, serão realizados os shows da cantora Maria Rita, da cantora Alice Marconi, a primeira mulher trans no sertanejo, e do grupo BNegão e os Seletores de Frequência, conhecido como um verdadeiro “Baile de Música Negra Universal”. O evento consolidou-se no calendário cultural do estado de São Paulo, reunindo grandes nomes de diferentes linguagens artísticas e divulgando a cultura local das cidades paulistas para todo Brasil.

“O formato digital, via plataforma #CulturaEmCasa, permite difundir amplamente e de forma gratuita a produção cultural das mais variadas linguagens de todas as regiões de São Paulo para o restante do Brasil e para outros países, além de apresentar e destacar as características turísticas de cada cidade selecionada no programa #JuntospelaCultura. E este é o objetivo tanto da #ViradaSP Online como da plataforma”, afirma Danielle Nigromonte, diretora-geral da Amigos da Arte.

Sobre a plataforma #CulturaEmCasa

A plataforma #CulturaEmCasa foi lançada no dia 20 de abril de 2020 pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Seu objetivo é ampliar o acesso da população a conteúdos culturais de qualidade, 100% gratuito. Nos nove primeiros meses, registrou cerca de 2,9 milhões de visualizações e 2,2 mil conteúdos disponibilizados.

Programação ViradaSP Online – Votuporanga (culturaemcasa.com.br)