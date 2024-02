Votuporanga sedia treinamento da Defesa Civil do Estado oferecido para 175 municípios 

Operação São Paulo Sempre Alerta foi oferecido para integrantes de Defesas Civis das regiões de São José do Rio Preto, Araraquara, Barretos, Franca e Ribeirão Preto.

Nesta quarta-feira (31.jan), Votuporanga sediou o treinamento Operação São Paulo Sempre Alerta da Defesa Civil do Estado, oferecido para integrantes de Defesas Civis de 175 municípios das regiões de São José do Rio Preto, Araraquara, Barretos, Franca e Ribeirão Preto.

As palestras ocorreram no plenário da Câmara Municipal e a abertura contou com a presença de diversas autoridades, entre elas, o prefeito Jorge Seba (acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Social, Rose Seba); o deputado estadual Carlão Pignatari e sua chefe de Gabinete na Assembleia, Karina do Carmo; a major Cláudia Andreia Bemi, diretora do Departamento de Proteção e Defesa Civil do Estado; o vereador Jura; o secretário da Cidade, Fábio Okamoto; os responsáveis pelas Defesas Civis das regiões de Rio Preto (Cap. PM Fernando Maçano) e Barretos (Ten. Wellington); e o comandante do Corpo de Bombeiros de Votuporanga, Ten. André Luiz Teixeira.

O treinamento contou com aulas sobre as condições meteorológicas para o período de chuva, apresentadas pelos meteorologistas da Climatempo. A Coordenadoria Estadual apresentou também a Situação de Anormalidade, Logística Humanitária, Assistência Social na emergência e Mapeamento Comunitário de Risco.

Ao término, os participantes receberam certificados e os municípios representados pontuaram no Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M) e no Programa Município Verde Azul, além de cumprir um dos critérios para o recebimento do “Kit Operação Chuvas de Verão”.

“Os participantes presentes no treinamento também passam a ser multiplicadores das ações do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil em suas comunidades e contribuirão, sobremaneira, para a redução de riscos e resposta rápida a desastres nesses períodos chuvosos”, reforçou a Major.

“É uma honra sediarmos um treinamento de tamanha importância no preparo destes profissionais que atuam e se dedicam às suas comunidades em momentos de desastres, que muitas vezes, além de danos materiais, acabam vitimando pessoas. Nós, aqui em Votuporanga, fazemos o planejamento de longa data de micro e macrodrenagem para contribuir com a absorção das águas de chuvas. Quero deixar aqui nosso agradecimento ao Governo do Estado de São Paulo, na pessoa do Governador Tarcísio de Freitas, pela importância que tem dado ao aparelhamento, não só de equipamentos, mas, especialmente, de recursos humanos para a Defesa Civil”, disse o prefeito Jorge Seba.