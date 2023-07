Votuporanga sedia neste sábado o 1° Encontro Sobre Autismo

A iniciativa da GETEA, Secretaria da Educação, do IFSP (Instituto Federal Campus Votuporanga) e da Editora Sênior tem início a partir das 8h, no Votuporanga Clube.

Votuporanga/SP sedia neste sábado (1º.jul) o 1° Encontro Sobre Autismo. A série de atividades tem início na sede do Votuporanga Clube, às 8h, com abertura e credenciamento; às 8h30, palestra com Regina Shudo; às 9h50, palestra com a Família Brito Sales e às 22h30 almoço.

Na parte da tarde, na sede do IFSP, haverá 15 temas trabalhados no formato Workshop: Workshop 1 às 13h, com um intervalo às 14h45 e às 15h, Workshop 2, as 16h30, encerramento.

A Sênior Editora que é apoiadora e patrocinadora master do evento estará presente com a Coordenadora Pedagógica Renata Ortiz, que vai realizar um workshop sobre o tema: “A importância do lúdico na educação de indivíduos TEA.”

Também estará no evento Samuel Vieira, CEO (fundador) da Sênior Editora, para ele, “poder apoiar uma iniciativa como essa é um privilégio para nós, pois, muito além da parceria comercial, compartilhar conhecimento sobre o Autismo é algo que nos move como negócio e como missão social.”

O evento conta ainda com o GETEA (Grupo de Estudos sobre Autismos para Educadores), idealizado por Ana Picolini, que é Estudiosa sobre Educação Inclusiva, palestrante e ativista, além de ser mãe atípica.