Votuporanga sedia etapa do Torneio Regional de Natação Pré-mirim a Sênior

Aproximadamente 100 atletas de Catanduva, Presidente Prudente e Votuporanga participam neste sábado (24) de mais uma etapa do Torneio Regional de Natação Pré-mirim a Sênior, organizada pela Delegacia da 4ª Região da Federação Aquática Paulista. O Centro de Formação Esportiva de Natação representa Votuporanga no campeonato, que começa às 13h, no Parque Aquático Saverio Maranho, nas proximidades da Arena Plínio Marin.

O torneio é sem a presença de público, com a arbitragem oficial da Federação Aquática Paulista e valendo índice para as competições mais importantes.

Segundo o coordenador do Centro de Formação, Luiz Augusto da Silva Garcia, o Xaninho, durante toda a competição serão tomados os cuidados para evitar a transmissão do coronavírus. Portanto, só será permitida a presença no local do campeonato dos competidores, comissão técnica e arbitragem.

Votuporanga participará com 45 nadadores e as expectativas para bons resultados são muito boas. “Estamos com grandes expectativas para essa etapa, porque alguns atletas da equipe estão almejando participar, no final do ano, no Campeonato Brasileiro Virtual, em que os melhores atletas de cada estado se reunirão e enviarão para a Confederação Brasileira os seus índices, para serem declarados os campeões brasileiros de forma virtual”, contou Xaninho.

A etapa contará com a colaboração dos alunos de educação física da Unifev (Centro Universitário de Votuporanga).

O Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Votuporanga, Governo do Estado de São Paulo e Secretaria Estadual de Esportes, Lazer e Juventude.