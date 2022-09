Votuporanga sedia encontro regional de Procons nesta sexta-feira 

Evento de capacitação para atendentes e estagiários da Fundação Procon ocorre no Centro de Cultura e Turismo. O Centro de Cultura e Turismo de Votuporanga/SP sedia nesta sexta-feira (23.set), um encontro de capacitação para atendentes e estagiários da Fundação Procon de municípios da região da região noroeste paulista.

O diretor do Procon de Votuporanga, Leandro Vinícius da Conceição, falou sobre o encontro. “Para Votuporanga é um enorme prazer sediar um evento de tamanha importância, não só para a nossa população, mas para toda a população na região noroeste, deste Barretos até Santa Fé. Essa parceria teve origem pela própria Fundação Procon, com muito apoio da Diretoria de Relações Institucionais, da Diretoria Executiva do Procon”, explicou.

Conceição ainda detalha a formação que será oferecida. “A capacitação será dada por uma equipe especializada da própria Fundação Procon, virão técnicos da cidade de São Paulo para fazer essa capacitação de nossos técnicos daqui. Técnicos mais experimentados, de anos de experiência na Fundação Procon, vão estar trazendo experiências práticas, casos concretos, modelos, para nos ajudar aqui na melhoria do nosso trabalho. Quanto melhor o atendimento, melhor para nossa população. E essa é nossa ideia, sempre prestar um serviço público da melhor qualidade.”

O órgão de Votuporanga, segundo o último levantamento, aponta índices de resolutividade entre 95% e 97%. No entanto, o diretor comenta que formações como esta, são fundamentais para alcançar patamares ainda maiores.

Contudo, detalhou uma diferença no campo prático, segundo Leandro Vinícius da Conceição, no município diferente da grande maioria dos outros, onde as empresas de telefonia lideram o ranking das reclamações, por aqui, os golpes financeiros assumem esse lugar.

“Vou deixar um alerta para a população que aqui em Votuporanga o que se destaca são os golpes financeiros. São golpes de instituições financeiras, principalmente, em aposentados, com empréstimos consignados na maioria das vezes, fraudulentos ou não solicitados pelos idosos”, pontua.

E emenda. “Faço questão de divulgar isso, vamos ajudar os nossos idosos. Por que nem sempre eles têm habilidade para mexer com internet, então baixa o aplicativo Meu INSS no celular dos nossos pais, dos nossos avôs, e vamos verificar se não existe nenhum desconto sendo feito em folha. Por que eles estão fazendo alguns descontos de R$ 15, R$ 20, R$ 30 que a pessoa não percebe. E não percebe por que não sai no extrato bancário, já é descontado em folha. Então, tem que baixar esse aplicativo para ver se não tem nenhum tipo de desconto indevido. E havendo dificuldade para identificar esses golpes, o Procon tá ali para ajudar, vamos auxiliar, basta nos procurar.”