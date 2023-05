Votuporanga sedia curso estadual do Procon 

Participação de integrantes do Órgão de Proteção de várias regiões.

O Procon de Votuporanga vai sediar nesta terça-feira (30.mai) e quarta-feira (31), um curso de formação para atendentes da Fundação Procon-SP. O evento será realizado das 9h às17h, no auditório do Parque da Cultura, que fica na Av. Francisco Ramalho Mendonça, 3112, no bairro Jardim Alvorada.

Na ocasião, uma equipe do Procon-SP será responsável em aplicar o curso que será ministrado de forma presencial para integrantes de Procons municipais de todo o estado. Uma primeira etapa, de forma on-line, foi realizada durante o mês.

A capacitação é realizada para qualificar profissionais na área do atendimento, oferecendo todo suporte necessário para a parte administrativa. Esta qualificação é a primeira das certificações para o profissional que deseja atuar no Serviço de Proteção ao Consumidor.

Integrantes do órgão de Votuporanga também participarão da capacitação. “É um grande orgulho sediar essa qualificação a todos os Procons de várias regiões. São equipes, além de Votuporanga, como de São José do Rio Preto, Alto Alegre, Barretos, Penápolis, Cesário Lange, Maracaí, Martinópolis, Nova Odessa e Ouroeste”, disse o coordenador do Procon no município, Leandro Vinicius.