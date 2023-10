Votuporanga sedia Congresso Regional da Jovem Advocacia nesta sexta-feira 

Evento ocorre no salão do Sindicato Rural de Votuporanga, a partir das 9h; entre as presenças confirmadas está a de Patricia Vanzolini, presidente da seccional São Paulo da OAB.

Votuporanga/SP sedia a partir das 9h, nesta sexta-feira (27.out), o Congresso Regional da Jovem Advocacia, no salão do Sindicato Rural, com a participação de grandes nomes da advocacia, entre eles, Patricia Vanzolini, presidente da seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Além da criminalista que é a primeira mulher, na história da instituição, criada em 1932, a ocupar o cargo. O evento terá a participação de Leonardo Sica, Alexandre Nishioca, Daniele Biazi, Henry Atique, Guilherme Cirilo, Henrique Tremura, Cristiano Joukhadar e Henrique Chamas, dentre outros.

Anfitrionados pela 66ª Subseção da OAB-SP (Ordem dos Advogados do Brasil do Estado de São Paulo) de Votuporanga/SP, participam advogados de municípios da região, como por exemplo, as subseções de Cardoso, Estrela D’Oeste, Fernandópolis, Jales, José Bonifácio, Mirassol, Monte Aprazível, Nhandeara, Palmeira D’Oeste, Paulo de Faria, Santa Fé do Sul, Tanabi, São José do Rio Preto; e das subsedes: Macaubal, Neves Paulista, Nova Granada, Palestina, Potirendaba e Urânia.

O Congresso Regional da Jovem Advocacia ocorre no Sindicato Rural de Votuporanga que fica na Avenida Nasser Marão, 3887, no 1º Distrito Industrial.