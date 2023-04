Votuporanga sedia 38ª edição do Festival de Capoeira 

Evento ocorre neste sábado e será aberto ao público; cerca de 90 atletas se graduarão.

A Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Votuporanga, com o apoio do grupo Malungadas Capoeira, do mestre Lousado, realizará neste sábado (29.abr), a 38ª edição do tradicional Festival de Capoeira, a partir das 16h30, no Ginásio Mário Covas, que fica na Rua Sebastião de Lima Braga, 3010, bairro Pozzobon. O evento será aberto ao público.

Na ocasião, cerca de 90 atletas dos núcleos da Secretaria de Esportes e Lazer se graduarão desde a primeira corda até a última, de mestre. Foram confirmadas as participações de capoeiristas das cidades de São Paulo, São José do Rio Preto, Neves Paulista, Severínea, Valentim Gentil, Fernandópolis, Cardoso, Paulo de Faria, Aparecida de Minas, Iturama e São Francisco de Sales.

É importante destacar que o Festival de Capoeira de Votuporanga é realizado desde 1982.

Esta edição terá organização dos Graduados: Maykon, Juninho, Lanin; Professores: Bio, São, JL, Esquilo e Ligeiro; Contra Mestre: Parede, Toninho e Mestra Lena; e Supervisão: Mestre Lousado.