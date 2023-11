Votuporanga sedia 1º Encontro de Proteção Animal do Noroeste Paulista 

Deputado Carlão Pignatari apoia iniciativa, que será realizada no próximo sábado (25).

Proteção animal, fim do maus-tratos, posse responsável, campanhas de doação, entre outros temas, serão debatidos no 1º Encontro de Proteção Animal do Noroeste Paulista, que será realizado no próximo sábado, dia 25 de novembro, a partir das 9h, no Espaço Unifev Saúde, localizado na Rua Tocantins, 2918, em Votuporanga. O evento conta com apoio do deputado Carlão Pignatari (PSDB) e vai reunir políticos, defensores da causa animal e representantes da sociedade civil local e regional.

“A sociedade evoluiu e a causa animal ganhou destaque e importância. Além de ter uma questão de saúde, é importante debatermos a proteção e defesa animal, o fim aos maus-tratos, a posse sustentável e responsável, as campanhas de doação, entre outros pontos fundamentais sobre o tema. Não é mais possível termos animais abandonados ou então vítimas de maus-tratos. É cruel e intolerável. Vamos defender os nossos animais”, disse o deputado Carlão Pignatari.

O encontro foi idealizado em parceria com o vereador Chandelly Protetor (Podemos), de Votuporanga, e outras lideranças da causa animal. “Esse evento é de fundamental importância. Com apoio do deputado Carlão Pignatari, a quem já agradeço de antemão, vamos reunir dezenas de pessoas para debater políticas e ações para defesa e proteção dos animais. Queremos que a sociedade participe e nos ajude a criar um ambiente saudável, de respeito e cuidado com os nossos animais”, disse o vereador.