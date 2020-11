Votuporanga se destaca mais uma vez e é a 20ª cidade do País em Competitividade

Nos indicadores de Saúde e Educação, a cidade ficou em 1º lugar entre 405 municípios brasileiros com mais de 80 mil habitantes.

Depois de conquistar o título concedido pelo Conselho Federal de Administração de 1º lugar em Governança Municipal por três anos consecutivos (2018, 2019 e 2020), nesta semana, Votuporanga foi, mais uma vez, destaque no cenário nacional ao conquistar o 20º lugar no Ranking de Competitividade dos Municípios, estudo do Sebrae e Centro de Liderança Paulista (CLP), que analisou os 405 maiores municípios do país.

Na Educação e na Saúde, Votuporanga ficou com o 1º lugar do Brasil. Na Saúde, a cidade registrou desempenho excepcional em cobertura da atenção básica e bom desempenho em cobertura vacinal e atendimento pré-natal. Já na Educação, Votuporanga se encontra na primeira colocação do pilar principalmente pelo desempenho excelente no indicador de alunos em tempo integral da Educação Infantil, alinhado ao bom desempenho em taxa líquida de matrícula do Ensino Médio, alunos em tempo integral no Ensino Fundamental e taxa de atendimento na Educação Infantil.

“Isso comprova, mais uma vez, que o nosso Governo trabalhou incansavelmente para melhoria dos serviços públicos. Estamos encerrando um ciclo com sensação de dever cumprido e sabemos que deixaremos um legado para os próximos gestores”, comemorou o Prefeito João Dado.

Estudo

O Ranking de Competitividade dos Municípios foi lançado pela primeira vez neste ano e coletou dados cujos anos de referência são iguais ou anteriores ao ano de 2019. O Ranking nasce com o intuito de gerar diagnósticos e direcionamentos para a atuação dos líderes públicos municipais. O estudo é composto por 55 indicadores, organizados em 12 pilares e três dimensões.

“A competitividade de um município está diretamente ligada à capacidade de ação dos seus líderes públicos. O ranking veio oferecer as bases para a construção do legado de competitividade para aqueles governos que assim desejam fazer”, afirmou o diretor-executivo do CLP, Tadeu Barros.