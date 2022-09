Votuporanga sai do vermelho na geração de empregos formais em agosto, diz Caged 

Após quatro meses no negativo, município registrou 906 admissões e 869 desligamentos.

O Brasil gerou 278.639 postos de trabalho em agosto deste ano, resultado de 2.051.800 admissões e de 1.773.161 desligamentos de empregos com carteira assinada. No acumulado de 2022, o saldo é de 1.853.298 novos trabalhadores no mercado formal. Os dados são do Ministério do Trabalho e Previdência, que divulgou nesta quinta-feira (29.set), em Brasília/DF, as Estatísticas Mensais do Emprego Formal, o Novo Caged.

Segundo os dados, em Votuporanga/SP, para o período foram registradas 906 contratações, frente à 869 desligamentos, e um saldo positivo de 37 novas oportunidades. Resultado tira Votuporanga do vermelho, já que nos últimos quatro meses registrou índices negativos.

No compilado do mês de agosto, o resultado positivo foi ancorado pelo Comércio que abriu 293 vagas, fechou 258 e teve saldo de 35 oportunidades; o setor de Serviços também fechou no azul, com 328 admissões e 306 desligamentos, restando 22 vagas. A Indústria demonstrou poder de reação e fechou no azul com 3 vagas, ao gerar 234 novos empregos e fechando outros 231. A Agropecuária zerou no período, exatamente por que gerou 7 vagas, fechando o mesmo número de oportunidades. Já o setor de Construção fechou no vermelho, ao gerar 44 vagas e fechar outras 67, com saldo negativo de 23.

Empregos no Brasil

Todas as regiões do país tiveram saldo positivo na geração de emprego no mês passado, sendo que houve aumento de trabalho formal nas 27 unidades da federação. Em termos absolutos, as unidades da federação com maior saldo no mês passado foram São Paulo, com 74.973 postos (0,57%); Rio de Janeiro, com 30.838 vagas criadas (0,92%); e Minas Gerais, com a geração de 27.381 postos (0,61%). Já os estados com menor saldo absoluto foram Amapá, com 1.016 postos (1,35%); Acre, com 858 novas vagas (0,93%); e Piauí, que gerou 831 colocações (0,27%).

Salário

Em todo o país, o salário médio de admissão em agosto de 2022 foi de R$ 1.949,84. Comparado ao mês anterior, houve acréscimo real de R$ 29,27 no salário médio de admissão, uma variação positiva de 1,52%.