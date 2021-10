Votuporanga registra recordes de geração de empregos e abertura de empresas em setembro

Em setembro, 274 pessoas conquistaram emprego com carteira assinada, um crescimento de mais de 80% se comparado ao mês anterior (149). As áreas que mais alavancaram o índice positivo foram Indústria (120) e Prestação de Serviços (119).

Com o arrefecimento da pandemia do novo coronavírus os índices de geração de emprego em Votuporanga/SP voltaram a subir e segundo os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho, divulgados nesta semana registraram o melhor saldo entre contratações e demissões do ano, referentes ao mês de setembro. O saldo entre abertura e encerramento de empresas também bateu recorde anual, conforme números da Secretaria de Desenvolvimento Econômico divulgados na última semana.