Votuporanga registra quase 6,5 mil casos de dengue no ano 

Município enfrenta epidemia que já causou três mortes; outros três óbitos são investigados.

Votuporanga/SP enfrenta uma epidemia de dengue com 6.467 resultados positivos e outros 1.129 casos em investigação, segundo dados da Secretaria Municipal da Saúde, divulgados nesta terça-feira (3.mai). Nos últimos dois meses foram registrados 6.488 casos, sendo 3.394 em março e outros 3.094 em abril.

Município reflete a situação enfrentada nacionalmente, já que o Brasil registra um aumento de 113,7% nos casos prováveis da doença até abril deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo boletim do Ministério da Saúde, divulgado nesta segunda-feira (2), foram 542.038 casos prováveis, entre a primeira e a décima sexta semana epidemiológica, período compreendido entre 2 de janeiro e 23 de abril de 2022. Esse número já é praticamente o mesmo que foi registrado em todo o ano de 2021, quando foram contabilizados 544 mil casos prováveis de dengue.

Em Votuporanga, neste ano já foram registrados três óbitos, sendo dois homens, de 75 e 59 anos, com comorbidades; e um menino de 3 anos, também com comorbidade. A Secretaria da Saúde aguarda o resultado de outros três óbitos suspeitos por dengue. Sendo dois do sexo masculino, um de 75 (que faleceu em 3/4) e outro de 57 anos (que faleceu em 6/4), ambos com comorbidades; e um feminino, 32 anos, sem comorbidades (que faleceu em 21/4).

Ainda segundo os dados da Saúde, a maior incidência de casos em Votuporanga é no bairro Pozzobon e no bairro Colinas, na região norte.

Prevenção

Como medidas preventivas, a Vigilância Ambiental orienta a população a manter os cuidados permanentemente em seus domicílios, como deixar os quintais sempre limpos; verificar recipientes como garrafas, pratos de vasos de plantas e sacolas plásticas que podem acumular água; limpar calhas; tampar caixas d’agua e utilizar produtos como detergente e sabão em pó diluídos em água nos ralos internos e externos, para evitar a proliferação do vetor. É igualmente importante lavar os bebedouros dos animais com água, bucha e sabão.

Atendimento

Ao surgimento dos primeiros sintomas, como febre, dor muscular, articular e de cabeça, ao redor dos olhos, enjoo, vômito e perda de apetite e paladar, os munícipes devem procurar a unidade de saúde mais próxima ou unidades de pronto-atendimento imediatamente.

Denúncia

A população pode denunciar terrenos e imóveis com lixo, entulhos e outros, por meio dos telefones (17) 3406-3175 ou 0800-770-9786. Não é necessário se identificar, apenas informar endereço completo do local.