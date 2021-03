Votuporanga registra mais 6 mortes e 112 casos positivos para Covid-19

De acordo com o boletim epidemiológico, 90 pacientes estão hospitalizados, sendo 39 em UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Município contabiliza 209 mortes causadas pelo coronavírus.

Na noite desta quarta-feira (24), a Secretaria da Saúde de Votuporanga/SP informou que foram registrados 112 novos casos de coronavírus, totalizando 9.942 infectados.

De acordo com o boletim epidemiológico, município registrou mais seis mortes confirmadas para Covid-19, sendo duas mulheres com idades de 62 e 77 anos; além quatro homens com idades entre 36 e 46 anos. Votuporanga contabiliza 209 mortes causadas pelo vírus.

Ainda segundo o documento, 90 pacientes estão hospitalizados, sendo 39 em UTI (Unidade de Terapia Intensiva); todos diagnosticados para Covid-19.

Vacinômetro Municipal

Segundo o vacinômetro municipal 16.557 doses de imunizantes já foram aplicadas em Votuporanga; sendo 12.150 em primeira dose e outras 4.407 em segunda dose.