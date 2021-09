Votuporanga registra mais 29 casos de Covid-19 

De acordo com o boletim epidemiológico, 12 pacientes estão hospitalizados, sendo 7 em UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Município contabiliza 443 mortes causadas pelo novo coronavírus.

No final da tarde desta sexta-feira (10), a Secretaria da Saúde de Votuporanga/SP informou que foram registrados 29 novos casos de coronavírus, totalizando 17.413 infectados. Números também são referentes à quinta-feira (9), quando uma instabilidade no site E-SUS do Ministério da Saúde impossibilitou a divulgação do boletim diário.

Segundo o documento, município contabiliza 443 mortes confirmadas para COVID-19.

Vacinação

Segundo o vacinômetro municipal 126.150 doses de imunizantes já foram aplicadas em Votuporanga; sendo 77.225 em 1ª dose; 48.775 em 2ª dose e outras 150 de 3ª dose.