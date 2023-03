Votuporanga registra 95 picadas de escorpião neste ano 

Número é referente aos dois primeiros meses de 2023. No ano passado, município contabilizou 595 casos.

No período do verão, que vai até o dia 20 março, é bastante comum a proliferação de escorpiões, pois o clima úmido e quente favorece o aparecimento destes animais peçonhentos. Por isso, todo cuidado é pouco, ainda mais com crianças e idosos. Em Votuporanga/SP, segundo dados da Secretaria Municipal da Saúde, 95 casos foram registrados, desde 1º de janeiro de 2023.

De acordo com o apurado, no mês de janeiro 57 acidentes envolvendo escorpiões foram registrados e outros 38 em fevereiro; contudo, nenhum óbito foi contabilizado.

Ainda segundo informações da pasta, no ano passado o número de acidentes com escorpiões em Votuporanga totalizou 595; sem óbitos.

Picada de escorpião

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, existem três espécies de importância médica em São Paulo: o Tityus serrulatus, conhecido como amarelo; o Tityus bahiensis, chamado de marrom; e o Tityus stigmurus, apelidado de amarelo do nordeste. O que causa o maior número de acidentes graves é o amarelo.

Em casos de acidentes, os moradores devem procurar assistência no pronto-atendimento do Hospital do Pozzobon ou na UPA o mais rápido possível. Além disso, outras medidas podem auxiliar, como higienizar o local com água e sabão e aplicar compressa morna.

Se possível (com segurança e desde que não leve muito tempo, pois a prioridade é o atendimento médico urgente), capturar o animal e levá-lo ao serviço de saúde.

Não devem ser realizadas as seguintes medidas: torniquete, garrote ou curativos que fechem a ferida, pois isso pode favorecer a ocorrência de infecções; espremer ou fazer sucção no local da picada; aplicar qualquer tipo de substância (fezes, álcool, querosene, fumo, ervas, urina, pó de café, terra), nem colocar gelo ou água fria no local da picada.

Nem todos os casos precisam de soro antiescorpiônico, pois, dependendo do tamanho da pessoa, é aconselhado somente uma medicação para dor.

Porém, crianças podem sofrer complicações sérias por conta da picada do escorpião, e precisar de soro antiescorpiônico e internação.

Prevenção

Para evitar ataques é recomendável sempre verificar o interior dos calçados antes de usá-los, balançar tolhas de banho antes de se enxugar, não deixar a roupa de cama encostar no chão, desencostar camas e sofás das paredes, evitar tapetes, vistoriar caixa de brinquedos das crianças, pois servem como esconderijos para os animais peçonhentos; deixar ralos internos e externos tampados com tela e se for borracha, colocar um peso em cima porque são leves e os escorpiões conseguem levantar. Além disso, é importante frisar que donos de terrenos devem mantê-los sempre limpos, assim como os quintais das casas.

Para mais informações fale com a Vigilância Ambiental por meio do telefone (17) 3406-3175 ou 0800-770-9786.