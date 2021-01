Votuporanga registra 72 novos casos de Coronavírus nesta sexta e sábado

De acordo com o boletim epidemiológico, 18 votuporanguenses estão hospitalizados, sendo 8 em UTI; todos diagnosticados com Covid-19.

Nesta sexta-feira (15), data que marcou o anúncio do governo estadual retrocedendo a região de Votuporanga/SP à fase laranja do plano de flexibilização econômica, município registrou 55 novos casos do Covid-19.

Já neste sábado (16), em boletim parcial, Votuporanga registrou 17 novos casos de Coronavírus, totalizando 7.293 infectados.

Município mantém 127 mortes confirmadas para a doença.