Votuporanga registra 620 acidentes com escorpiões neste ano 

De janeiro até a última sexta-feira (17), Votuporanga/SP registrou 620 acidentes com escorpiões, de acordo com dados divulgados pelo município. Segundo os números da Secretaria de Saúde, no ano passado foram registrados 662 acidentes envolvendo o animal.

De acordo com dados da Vigilância Ambiental, os bairros da Região Norte como Pozzobon, Santa Amélia, Colinas, Pró-Povo e Cohab registram maior o volume de acidentes com escorpião. Ainda segundo o órgão, os meses de maior incidência são setembro, outubro e novembro, devido ao período de reprodução dos escorpiões.

Em busca de combater a proliferação de animais peçonhentos, em especial de escorpiões, a Secretaria da Saúde, por meio da Vigilância Ambiental, informou que as ações de prevenção e controle de escorpiões são realizadas durante todo o ano em Votuporanga. O trabalho também conta com uma equipe exclusiva para atendimento de notificações.

De acordo com a pasta, as visitas de orientação são realizadas nas residências e a busca ativa noturna com luz negra em casos de acidentes por picada ou em locais com infestação de escorpião.

Contudo, em caso de acidentes com animal é recomendado que a pessoa lave o local com água e sabão, sem torniquete, dirigindo-se imediatamente à UPA – 24h (Unidade de Pronto Atendimento) ou ao Mini-Hospital “Fortunata Germano Pozzobon”, na zona Norte.

Caso um munícipe encontre algum escorpião na residência ou local de trabalho, é necessário fazer contato telefônico também com a Vigilância Ambiental por meio dos telefones: 0800 770 9786 ou 3406-3175. A notificação é importante, mesmo que não ocorra acidentes, já que, quando notificado, o órgão tem condições de atender a cada um desses casos, por meio de orientações e visitas, se necessário.