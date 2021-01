Votuporanga registra 47 casos de Coronavírus em 2021 

Município possui 125 mortes confirmadas para Covid-19 e mantém um óbito em investigação.

Votuporanga/SP terminou 2020 com 6.859 casos positivos para Coronavírus e 124 mortes causadas pelo vírus. Contudo, nos primeiros dias do novo ano, 47 novos casos já foram contabilizados.

De acordo com a Secretaria da Saúde na sexta-feira (1°), 22 novos casos de Coronavírus (Covid-19) foram registrados. Já no sábado (2), em boletim parcial, 14 novos casos foram contabilizados, assim como à 125ª morte – que se trata de um homem, de 68 anos, com comorbidades, que estava hospitalizado e apresentou os primeiros sintomas em 15 de dezembro.

No domingo (3), a Pasta divulgou novo boletim parcial com 11 casos de Coronavírus totalizando 6.906 casos. Município mantém um óbito em investigação.