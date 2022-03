Votuporanga registra 24 novos casos de coronavírus 

De acordo com o boletim epidemiológico, 3 pacientes estão hospitalizados, sendo 2 em UTI (Unidade de Terapia Intensiva). 480 votuporanguenses estão em monitoramento domiciliar.

Na tarde desta quinta-feira (24.mar), a Secretaria da Saúde de Votuporanga/SP informou que foram registrados 24 novos casos de coronavírus, totalizando 27.582 infectados.

De acordo com o boletim epidemiológico, três pacientes estão internados no Hospital de Base, em São José do Rio Preto/SP, sendo dois em UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Segundo o documento, município contabiliza 490 mortes confirmadas para COVID-19.

Ainda no boletim divulgado, 480 votuporanguenses estão em monitoramento domiciliar.

Vacinação

Segundo o vacinômetro municipal 222.550 doses de imunizantes já foram aplicadas em Votuporanga; sendo 87.796 em 1ª dose; outras 84.098 em 2ª dose, e outras 50.656 em 3ª dose/reforço.

Santa Casa de Votuporanga

A Santa Casa de Votuporanga, referência regional no enfrentamento à Covid-19, informou na última terça-feira (22.mar) que zerou o número de hospitalizados pela doença.