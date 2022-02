Votuporanga registra 209 casos de dengue em janeiro 

Em 2021, município contabilizou 1.090 casos da doença e duas mortes. Prefeitura faz ações de nebulização veicular para enfrentar a proliferação do Aedes aegypti.

Votuporanga/SP confirmou 209 casos de dengue no mês de janeiro de 2022 e 905 notificações. De acordo com informações da Prefeitura, no ano passado, 1.090 pessoas contraíram a doença no município, além do óbito de dois homens com comorbidades, um de 36 anos no primeiro semestre, em abril e outro de 76 anos no segundo semestre, em agosto.

Segundo um levantamento da Secretaria Municipal da Saúde, com exclusividade ao Diário, foi feito um consolidado dos bairros com mais casos da doença pela Vigilância Ambiental e a partir dessas informações, deflagrada uma ação de nebulização veicular, por isso, iniciada pelo distrito de Simonsen; em seguida, Parque das Nações, Pozzobon e Pró-Povo. Nos próximos dias 16, 17 e 18 de fevereiro essas ações vão abranger a área da Policlínica; já nos dias 23, 24 e 25 é a vez do bairro Vila América.

Durante a pulverização, não há necessidade que os moradores fiquem para o lado de fora de suas casas, mas que deixem portas e janelas abertas para que a fumaça entre para poder eliminar as fêmeas do mosquito Aedes aegypit, pois são elas que fazem o Repasto Sanguíneo, que é a sucção do sangue no ser humano e, assim, fazer com que ocorra o amadurecimento dos ovos; importante proteger frutas e alimentos, comedouros e bebedouros de animais de estimação e gaiolas de pássaros.

Em caso de sintomas como febre, dor muscular, nas articulações, na cabeça, ao redor dos olhos, enjoo, vômito, perda de apetite e paladar, o morador deve procurar a unidade de saúde mais próxima.

Prevenção

Como medidas preventivas, a orientação é manter os cuidados permanentemente em seus domicílios, como deixar os quintais sempre limpos; verificar recipientes como garrafas, pratos de vasos de plantas e sacolas plásticas que possam acumular água; limpar calhas; tampar caixas d’agua e utilizar produtos como detergente e sabão em pó diluídos em água nos ralos internos e externos, para evitar a proliferação do vetor. É igualmente importante lavar os bebedouros dos animais com água, bucha e sabão.