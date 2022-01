Votuporanga registra 177 novos casos de Covid-19 

Município possui 3 pacientes hospitalizados por coronavírus, sendo 1 em UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Um problema ocorrido no equipamento do laboratório que realiza esses exames PCR pode trazer diferenças nos registros de casos positivos de hoje.

Na tarde desta sexta-feira (7), a Secretaria da Saúde de Votuporanga/SP informou que foram registrados 177 novos casos de coronavírus, totalizando 18.811 infectados. Contudo, junto do boletim, a Prefeitura divulgou um comunicado informando que “segundo o laboratório do Hospital de Base de São José do Rio Preto, que realiza exames PCR, informa que houve um problema um equipamento que realiza esses exames e quer por isso, pode haver diferenças nos registros de casos positivos”.

De acordo com o boletim epidemiológico, município possui 3 pacientes hospitalizados por coronavírus, sendo 1 em UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Segundo o documento, município contabiliza 459 mortes confirmadas para COVID-19.

Vacinação

Segundo o vacinômetro municipal 189.720 doses de imunizantes já foram aplicadas em Votuporanga; sendo 81.808 em 1ª dose; outras 79.903 em 2ª dose, e outras 28.009 em 3ª dose.