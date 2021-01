Votuporanga registra 127ª morte por Coronavírus e 45 novos casos

De acordo com a Secretaria da Saúde, 21 votuporanguenses estão hospitalizados, sendo 8 em UTI. Todos diagnosticados com Covid-19.

Nesta terça-feira (12), a Secretaria da Saúde de Votuporanga/SP informou que foram registrados 45 novos casos positivos de Covid-19, totalizando 7.167 infectados.

De acordo com o boletim da Pasta, a 127ª morte por Coronavírus também foi registrada no município; trata-se de uma mulher de 72 anos, que apresentou os primeiros sintomas no dia 26 de dezembro.

De acordo com o boletim epidemiológico 836 casos são tratados como suspeitos; outros 6.861 estão curados.